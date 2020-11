Covid, allarme di Fauci: "Rischiamo un'ondata dopo l'altra"

Fotogramma /Ipa

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mette in guardia gli americani e lancia l'allarme sull'andamento dell'infezione da Coronavirus, che "non farà registrare un'improvvisa inversione di tendenza". Al contrario, nelle prossime settimane "continueremo ad avere lo stesso tipo di cose. E forse potremmo avere un'ondata dopo un'altra ondata". Intervenendo su NBC, Fauci ha chiesto a quanti rientrano a casa dopo Thanksgiving di contribuire a contenere le infezioni indossando la mascherina e mantenendo la distanza sociale.