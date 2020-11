Covid Francia, 4.005 nuovi casi e 408 morti

(Afp)

In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 408 decessi per Covid e 4005 nuovi casi, secondo quanto indicano oggi le autorità sanitarie. Anche in Francia, il lunedì il numero dei casi è nettamente più basso a causa del weekend. Il tasso di positività continua comunque a scendere arrivando al 10,9%, dopo che ieri era all'11,1% e sabato all'11,4%. Le persone ricoverate in ospedale al momento in Francia sono oltre 28mila con 3751 in terapia intensiva.