Covid Russia, quasi 2,3 mln di casi: oltre 26mila in 24 ore

(Afp)

In Russia sono stati registrati 26.338 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tra cui 6.511 a Mosca e 3.691 a San Pietroburgo. Lo riferisce il ministero della Sanità russo, aggiornando a 2.295.654 il totale dei contagi confermati dallo scoppio della pandemia. Rispetto a ieri sono inoltre 368 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, aggiornando a 39.895 il totale dei decessi di malati di Covid-19 in Russia.