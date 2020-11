Hostess nei guai: "Sito hot con offerte di sesso a bordo"

Foto Ipa/fotogramma

In un vero e proprio sito a luci rosse, una hostess della British Airways, mette in vendita la propria biancheria ed altri servizi, tutto pubblicizzato con foto evidentemente scattate a bordo di un aereo della compagnia britannica. E' quanto rivela The Sun precisando che la British Airways, a seguito delle rivelazioni, ha avviato un'inchiesta per cercare di determinare l'identità di questa assistente di volto. "Noi ci aspettiamo il massimo dai comportamenti di tutti i nostri colleghi in ogni momento e quindi stiamo indagando su queste accuse", ha dichiarato a The Sun un portavoce della compagnia aerea.

La stessa donna, interpellata durante l'inchiesta del tabloid britannico, non avrebbe avuto problemi ad ammettere di essere membro di un equipaggio della British di base nell'aeroporto londinese di Heatrow. Secondo il tabloid, sul sito si offre ai feticisti l'invio di biancheria per 25 sterline, ma anche incontri diretti per cifre ovviamente più alte. E addirittura, sul sito offre la possibilità "intrattenimento da adulti a bordo" dell'aereo, per cifre ovviamente ancora più alte. Non solo, sul sito pubblica foto scattate in un albergo di Edimburgo in cui afferma di essere stata insieme a uno dei piloti.

Insomma, sito e foto stanno creando grande imbarazzo in seno alla compagnia aerea britannica: "E' chiaro che si sta protistituendo e sta facendosi pubblicità con foto scattate a bordo di nostri aerei", affermano fonti a The Sun che sottolineano che ovviamente questo è un problema per l'immagine della compagnia.