Usa, Powell: "Prospettive straordinariamente incerte"

(Afp)

"Le prospettive per l'economia sono straordinariamente incerte e dipenderanno, in gran parte, dal successo degli sforzi per tenere sotto controllo il virus". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

“L'aumento di nuovi casi Covid-19, sia qui che all'estero, è preoccupante e potrebbe rivelarsi impegnativo per i prossimi mesi. Una piena ripresa economica è improbabile fino a quando le persone non saranno fiduciose che sia sicuro riprendersi in una vasta gamma di attività", ha aggiunto il numero uno della Fed.

Powell ha definito le recenti notizie sui vaccini "molto positive" per il medio termine, ma ha affermato che "rimangono sfide e incertezze significative". "Resta difficile valutare la tempistica e la portata delle implicazioni economiche di questi sviluppi con un certo grado di fiducia", ha aggiunto.