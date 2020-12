In Camerun apre centro commerciale, ecco cosa accade con le scale mobili

Stanno diventando virali le immagini del Grand Mall di Douala in Camerun, pubblicizzato come il più grande centro commerciale dell'Africa centrale. Dalla sua apertura parziale il 17 novembre, si legge sui giornali locali, è diventato l'attrazione principale della città. Ad attirare la gente sono le scale mobili, sulle quali la maggior parte non sembra essere mai salita.

Ecco allora spuntare ogni giorno diversi video di persone che cadono, nonostante all'ingresso ci siano delle guardie di sicurezza che ne spiegano il funzionamento, mentre altri visitatori ridono di loro.