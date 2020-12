Elezioni Usa, Trump perde e il muro si ferma

(Fotogramma)

Donald Trump perde le elezioni Usa 2020 e il muro si ferma. E' stata la visione, un Muro "grande, bellissimo" che chiudeva tutto il confine con il Messico, che l'ha portato alla Casa Bianca. Ora Trump dovrà lasciarla senza averla portata a pieno compimento. E nei cantieri della monumentale opera si stanno già preparando allo stop dei lavori che Joe Biden ha promesso di ordinare appena insediato alla Casa Bianca a gennaio.

Si sono già svolte riunioni in questo senso, rivelano fonti del Washington Post, tra funzionari dell'ufficio dogane e confini e gli ingegneri del Genio Militare a cui Trump aveva affidato la costruzione del Muro, stornando fondi del Pentagono. In molti cantieri si sta lavorando senza sosta per portare a termine i progetti e innalzare la propria porzione di Muro prima della fine del mandato di Trump.

L'amministrazione Trump ha completato la costruzione di 415 miglia (circa 667 chilometri) e l'obiettivo delle ditte è arrivare a 450 miglia entro la fine dell'anno. Per farlo Trump aveva voluto 15 miliardi di dollari, per la costruzione di 738 miglia di Muro, uno dei progetti infrastrutturali più costosi della storia americana, ed i fondi che non aveva ottenuto dal Congresso li aveva stornati dal bilancio del Pentagono.

Ora bisognerà vedere cosa farà Biden con questi fondi rimasti. Quello che è certo che, contrariamente a quanto promesso da Trump ripetutamente durante la campagna elettorale del 2016, il Messico non ha versato un centesimo per la costruzione del Muro.

Biden non avrà problemi a chiudere i contratti di appalto con le ditte, dal momento che tutti hanno la clausola che permette al governo federale di interromperle, e queste potranno chiedere solo il risarcimento dei costi di smobilitazione dei cantieri. La squadra di transizione di Biden dovrà studiare questi contratti, che non sono pubblici, anche per vedere se bloccando la costruzione del Muro sia possibile invece installare sensori ed altra tecnologia di controllo che Biden sostiene. Mentre sul Muro è stato categorico: "Non ci sarà un altro metro di Muro costruito durante la mia amministrazione", ha detto in un'intervista questa estate.