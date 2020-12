Usa, Trump: "Ci vediamo tra quattro anni"

Foto Afp

"Sono stati quattro anni fantastici. Stiamo cercando di farne altri quattro. Altrimenti, ci vediamo tra quattro anni". Sono le parole usate dal presidente americano Donald Trump per annunciare la sua candidatura alle elezioni del 2024 durante la festa di Natale che si è svolta alla Casa Bianca. Come scrive Politico, i membri del Comitato Nazionale Repubblicano presenti all'evento hanno accolto l'annuncio con un lungo applauso.

Durante il suo intervento, Trump ha ribadito che le elezioni presidenziali di quest'anno sono state ''truccate''.

Intanto, il Dipartimento di Giustizia americano sta indagando sul potenziale ultimo colpo di scena di Trump, ovvero la grazia concessa dal presidente in cambio di presunte tangenti. Lo riferisce la Cnn, mentre secondo il New York Times la grazia interesserebbe i figli Donald Jr., Eric e Ivanka, il genero Jared Kusher e l'avvocato personale di Trump Rudy Giuliani. Lo stesso Trump è intervenuto su Twitter per definire ''l'nchiesta sulla grazia una fake news''.

A capo dell'indagine il giudice Beryl Howell della Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington. Solo pochi giorni fa Trump ha perdonato il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn che si è dichiarato colpevole di aver mentito all'Fbi sui contatti con un funzionario russo.