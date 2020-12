Covid Gb, superati i 60mila morti

Afp

Sono più di 60mila le persone morte in Gran Bretagna dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche aggiungendo 414 decessi al totale di chi ha perso la vita per complicanze legate al Covid-19. Salgono così a 60.113 le persone decedute nell'arco dei 28 giorni dopo essere risultate positive al test.

Le autorità sanitarie britanniche hanno inoltre riportato 14.879 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, aggiornando a 100.857 il totale dei contagiati negli ultimi sette giorni. Si registra quindi un 17 per cento di infezioni in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Dallo scoppio della pandemia sono quindi 1.674.134 in totale i contagiati in Gran Bretagna.