Egitto, procura ordina rilascio dirigenti ong di Zaki

(Foto Fotogramma)

La procura della Repubblica egiziana ha ordinato il rilascio degli attivisti Gasser Abdel Razek, Mohamed Basheer e Karim Ennarah, dirigenti dell'Eipr, l'organizzazione non governativa per cui collabora Patrick Zaki. Lo riferisce Egypt Today Magazine su Twitter, precisando che le accuse nei confronti dei tre attivisti non sono state però ritirate.

Sul suo account di Twitter, l'Eipr riferisce di essere stata informata dall'ex deputato Anwar Sadat del fatto che ''i nostri colleghi saranno rilasciati stasera'' su cauzione. Abdel Razek, Enara e Bashir sono stati accusati, tra l'altro, di far parte di un gruppo terroristico e della diffusione di notizie false.

Nessuna notizia, invece, sullo studente dell'Università Alma Mater di Bologna Patrick Zaki, arrestato lo scorso febbraio di ritorno al Cairo per far visita alla famiglia.