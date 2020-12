Marocco: ministro Esteri, 'per Sahara soluzione realistica su compromesso'

''Il Marocco vuole una soluzione realistica per il Sahara'', una soluzione che ''metta da parte le opzioni irrealistiche'' e che sia ''duratura''. Per cui ''abbiamo bisogno che le altre parti condividano la stessa linea'', che poi è quella inserita ''nel capitolo due dell'ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una soluzione definitiva basata sul compromesso''. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita intervenendo alla sesta edizione del Forum Med organizzato quest'anno in videoconferenza dall'Ispi e dal ministero degli Esteri.

''Il Marocco si prende le sue responsabilità davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu'', prosegue Bourita, affermando che ''il Marocco è impegnato nel processo di pace'' e accoglie con favore l'auspicio del Segretario generale delle Nazioni Unite per ''la libera circolazione di beni e persone tra Marocco e Mauritania''.