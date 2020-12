Zaki, domani nuova udienza

(Fotogramma)

''Domani, davanti al tribunale penale, si terrà una nuova udienza per rinnovare la detenzione di Patrick George'' Zaki. E' il tweet l'Eipr, l'ong per la quale lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna collaborava quando lo scorso febbraio è stato arrestato al Cairo. L'udienza era prevista a inizio gennaio ed è quindi stata anticipata. ''Patrick è detenuto da 10 mesi'' dopo essere stato arrestato ''al suo arrivo all'aeroporto del Cairo in licenza dai suoi studi a Bologna. Stiamo aspettando il suo rilascio'', scrivono gli attivisti di Eipr su Twitter. ''Speriamo che l'udienza di domani porti buone notizie e che tutti i nostri colleghi dell'Eipr possano tornare dai loro cari'', scrivono gli attivisti dell'ong su Twitter. Ieri sera i dirigenti dell'Eipr Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer sono stati rilasciati dal carcere di Tora.