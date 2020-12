Covid, speranze da farmaco anti-contagio: "Ecco come funziona"

(Afp)

Bloccare il contagio da coronavirus con un farmaco nel giro di 24 ore. E' la speranza alimentata dallo studio relativo ad un nuovo antivirale, il molnupiravir. Gli scienziati della Georgia State University guidati da Richard Plemper stanno sperimentando la molecola, identificata anche come Mk-4482/Eidd-2801 su furetti, a cui il farmaco è stato somministrato 2 volte al giorno: i test, secondo quanto pubblicato su Nature Microbiology, hanno ha mostrato buoni risultati non solo nella fase iniziale della malattia legata al coronavirus ma anche contro altri virus a Rna. Nei test, il farmaco si è rivelato in grado di impedire lo sviluppo della malattia verso una forma grave ed è riuscito a bloccare la trasmissione del contagio nell'arco di 24 ore. Al momento l'antivirale è in fase avanzata II-III di studi clinici contro Sars-CoV-2.

"Questa è la prima dimostrazione di un farmaco disponibile per via orale per bloccare rapidamente la trasmissione di SARS-CoV-2", ha detto Plemper. "MK-4482/EIDD-2801 potrebbe cambiare radicalmente la situzione".

Il farmaco può essere assunto per via orale. Se l'efficacia dovesse essere confermata, il trattamento potrebbe essere avviato precocemente con 3 diversi vantaggi: evitare l'evoluzione della malattia verso una forma grave, ridurre la durata della fase infettiva evitando l'isolamento prolungato, con benefici socioeconomici, e -ovviamente- ridimensionare rapidamente i focolai locali dell'epidemia.

"Abbiamo notato subito che MK-4482 +/EIDD-2801 ha un'attività ad ampio spettro contro i virus a RNA respiratori e che il trattamento orale di animali infetti con il farmaco riduce la quantità di particelle virali emesse, riducendo drasticamente la trasmissione", ha sottolineato Plumper. "Queste proprietà hanno reso MK-4482/EIDD / 2801 un candidato di primo piano" per arrivare al "controllo farmacologico di Covid-19".