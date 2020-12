Covid Usa, Cdc raccomanda uso mascherine sempre fuori casa

(Afp)

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa raccomandano per la prima volta "l'uso universale della mascherina" per far fronte all'emergenza coronavirus fuori casa. La nuova raccomandazione arriva dopo che ieri si sono registrati quasi 3 mila morti. "Prove convincenti ora supportano i vantaggi delle maschere facciali in tessuto sia per proteggere gli altri che, in misura minore, per proteggere chi le indossa", si legge nel rapporto secondo quanto riferisce 'Cbs News'. Tra le altre raccomandazioni c'è il distanziamento, la necessità di evitare assembramenti, di posticipare i viaggi.