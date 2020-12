Elezioni Usa, California ok: Biden supera soglia per presidenza

Foto Afp

La California ha certificato i risultati delle elezioni presidenziali, assegnando i suoi 55 voti elettorali a Joe Biden che così supera ufficialmente la soglia dei 270 voti elettorali necessari per diventare presidente. Il presidente eletto ha infatti raggiunto 279 voti elettorali, mentre gli Stati non hanno ancora completato la ratifica dei risultati delle elezioni, procedura che solitamente viene considerata una pura formalità ma che invece quest'anno sta attirando grande attenzione dal momento che Donald Trump non ha riconosciuto la sconfitta ed ha avviato ricorsi legali negli Stati chiave.

Nella riunione del Collegio Elettorale, il 14 dicembre prossimo, si prevede che Biden venga eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti con 306 voti elettorali. Poi è previsto un ultimo ulteriore passaggio, cioè la ratifica del voto del collegio elettorale da parte del Congresso che si riunirà in sessione congiunta di Camera e Senato il prossimo sei gennaio.