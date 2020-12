Trump: "Rudy Giuliani è positivo al virus Cina"

"Rudy Giuliani è risultato positivo al virus Cina". Donald Trump annuncia la positività del suo avvocato personale 76enne. "Rudy Giuliani, senza discussioni il più grande sindaco della storia di New York City, dopo aver lavorato senza sosta per smascherare le elezioni più corrotte della storia degli Stati Uniti, è risultato positivo al test per il virus Cina", twitta il presidente. "Rimettiti presto, Rudy. Andremo avanti!", scrive Trump, facendo riferimento alle iniziative legati intraprese dopo le elezioni Usa 2020. Trump ribadisce quotidianamente le accuse di brogli e fa riferimento ad elezioni ''truccate'' ormai da settimane. Anche nel comizio tenuto a Valdosta, in Georgia, il presidente ha espresso gli stessi concetti.