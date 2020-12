Zaki, udienza: domani decisione tribunale

(Fotogramma)

"Come già successo in precedenza si saprà domani cosa ha deciso oggi il giudice della terza sezione del tribunale anti terrorismo de Cairo su Patrick Zaki". Lo ha detto all'Adnkronos Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia

Sarà "un'altra notte di attesa e di angoscia per Patrick, per i suoi familiari, per gli amici, le tantissime persone che in Italia da dieci mesi si battono per la sua scarcerazione. Vedremo domani l'esito di questa udienza, non c'è molto da immaginare, da prevedere, speriamo che domani questa detenzione, che ha superato ormai 300 giorni, termini. E che Patrick possa essere rilasciato", conclude Noury.