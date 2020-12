Coronavirus Francia, 11mila e 300 contagi in 24 ore

(Fotogramma/Ipa)

La Francia ha registrato 11.300 nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore, molti di più dei 5mila indicati dal governo come soglia per allentare le restrizioni anti-Covid. "Oggi i malati ricoverati sono 26.365, 3198 dei quali in rianimazione. Abbiamo quindi 3.411 casi in più in 24 ore", ha indicato il Direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Emmanuel Macron aveva auspicato che il numero dei malati in rianimazione fosse compreso tra i 2500 ed i 3mila.