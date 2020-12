Covid Gb, domani le prime vaccinazioni

Afp

Iniziano domani le vaccinazioni contro il covid in Gran Bretagna, con il ritrovato Pfizer/BioNTech approvato in tempi record la scorsa settimana. Il ministero degli Esteri non esclude l'impiego di aerei militari per portare altre 40 milioni di dosi dal Belgio, dopo le prime 800mila già arrivate.

Il vaccino "è un prodotto di massima priorità" il governo sta valutando opzioni di trasporto aereo non commerciali, come ha spiegato una fonte alla Bbc precisando che Londra "sta facendo in modo che le dosi possano essere disponibili in qualsiasi circostanza", inclusa la Brexit quindi. I primi a essere vaccinati, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, saranno le persone che si trovano nelle case di riposo e il personale che vi lavora. Sono 50 gli ospedali usati in Inghilterra come hub per la distribuzione del vaccino.