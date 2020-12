Brexit, intesa tra Ue e Regno Unito su accordo ritiro

(Afp)

"Sono lieto di annunciare che, grazie ad un duro lavoro, io e Michael Gove abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutte le questioni riguardanti l'attuazione dell'accordo di ritiro" del Regno Unito dall'Ue. "Ciò farà sì che sia pienamente operativo a partire dal primo gennaio prossimo, incluso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord". Lo dice via social network il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic.

Il protocollo, ricorda la Commissione, "protegge gli accordi del Venerdì Santo in tutte le sue dimensioni", mantenendo la "pace" sull'isola d'Irlanda. Sono state trovate intese sulle frontiere, "in particolare per quanto riguarda i controlli sugli animali, le piante e i prodotti derivati, le dichiarazioni di esportazione, la fornitura di farmaci, le carni congelate e altri prodotti alimentari per i supermercati". Sono stati anche chiariti, tra l'altro, i termini dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. In virtù di questo accordo, il Regno Unito ritirerà alcuni articoli della legge sul Mercato Interno. L'accordo ora verrà finalizzato e dovrà essere approvato in via definitiva da una nuova riunione del comitato congiunto Ue-Regno Unito, che avverrà "prima di fine anno".

Il negoziatore capo dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, dal cano suo, ha annunciato via social network di ver "appena informato tutti gli Stati membri nel Consiglio Affari Generali: c'è piena unità. Non sacrificheremo mai il nostro futuro per il presente. L'accesso al nostro mercato ha delle condizioni".