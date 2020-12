Covid Gb, Johnson: "Chi rifiuta vaccino sbaglia di grosso"

(Afp)

Le persone che rifiutano di vaccinarsi per ragioni politiche o ideologiche "si sbagliano di grosso". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, parlando con i giornalisti al Guy's Hospital di Londra nel giorno in cui in Gran Bretagna è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. "A tutti coloro che hanno paura (di essere vaccinati, ndr) non dovete averla. Avete visto tante persone ricevere il vaccino questa mattina. Non c'è niente di cui essere nervosi", ha affermato Johnson citato dal 'Guardian'.

Vaccinarsi è "sicuro" e ed è "la cosa giusta da fare" per le persone e per il Paese, ha aggiunto Johnson, invitando i propri connazionali ad avere pazienza. Il primo ministro ha quindi incontrato Lyn Wheeler, che è stata la prima a ricevere il vaccino al Guy’s Hospital.