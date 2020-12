Covid, positivi 4 leoni dello zoo di Barcellona

(Fotogramma)

Le autorità veterinarie dello zoo di Barcellona hanno segnalato che quattro leoni sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del secondo caso noto di felini che contraggono il coronavirus, dopo i casi rilevati nello zoo del Bronx, a New York, ad aprile. Tre femmine - di nome Zala, Nima e Run Run - e Kiumbe, un maschio, sono state testate dopo che i custodi hanno notato che mostravano lievi sintomi del virus. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’infezione.

In un comunicato, lo zoo di Barcellona ha dichiarato di aver “contattato e collaborato con esperti internazionali come il servizio veterinario dello zoo del Bronx, l'unico ad aver documentato casi di infezione da Sars-CoV-2 nei felini". I leoni hanno ricevuto “cure veterinarie per la loro condizione clinica lieve - simile a una condizione influenzale molto lieve - attraverso un trattamento antinfiammatorio e un attento monitoraggio, e gli animali hanno risposto bene”.

Il maschio di quattro anni e le femmine, che hanno tutti 16 anni, non hanno avuto contatti con altri animali dello zoo, che rimane aperto ai visitatori nonostante siano risultati positivi anche due membri del personale.