Covid, attacco informatico all'Ema: avviata indagine

Afp

L'Agenzia europea del farmaco Ema "è stata oggetto di un attacco informativo". A riferirlo è l'Agenzia stessa in una nota con cui informa anche di aver "avviato rapidamente un'indagine completa, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e altre entità competenti".

Il cyber attacco arriva in un momento delicato in cui è in corso l'esame per l'approvazione dei primi vaccini contro Covid-19. L'Ema spiega di non poter "fornire ulteriori dettagli mentre l'indagine è in corso. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".