Covid, un caso a bordo ferma 'crociera verso il nulla'

(Afp)

Il Covid-19 ferma la 'crociera verso il nulla'. Una nave della Royal Caribbean è stata costretta a rientrare stamani a Singapore dopo che uno dei passeggeri è risultato positivo al coronavirus. La Quantum of the Seas era partita lunedì scorso dalla città-stato per un viaggio di quattro giorni ed è ora, scrive il giornale The Strait Times, al Marina Bay Cruise Centre.

A bordo della nave, che può trasportare più di 4.000 ospiti, ci sono 1.680 passeggeri e 1.448 membri dell'equipaggio. Annie Chang del Singapore Tourism Board (Stb) ha spiegato che il passeggero risultato positivo al Covid-19 è un 83enne della città-stato che era risultato negativo al test prima dell'imbarco e che dopo aver lamentato alcuni sintomi durante la crociera è stato sottoposto al test come da protocollo.

L'uomo, ha fatto sapere Chang, è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli e i passeggeri della nave e dell'equipaggio resteranno a bordo fino al termine delle procedure di contact tracing. Il giornale precisa che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che hanno avuto "contatti stretti" con l'ospite risultato positivo al coronavirus sono già stati sottoposti ai test e sono negativi.

Il progetto 'crociera verso il nulla', pensato solo per i residenti a Singapore, è stato lanciato a novembre. Un viaggio (il primo risale al 6 novembre scorso) che inizia e termina nello stesso porto, senza scali. Con il numero dei passeggeri ridotto del 50% e l'obbligo di test per il Covid-19 prima dell'imbarco. L'obiettivo è tentare di rilanciare il settore martoriato dalla pandemia di coronavirus.