Covid Russia, niente alcool per chi si vaccina

(Foto Afp)

Sono 26.190 le persone che hanno contratto il coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore e sono 559 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe citate dal 'Moscow Times', aggiornando a 2.541.199 il totale dei contagiati e a 44.718 le persone decedute per complicanze legate al Covid-19.

Intanto arrivano le prime indicazioni per chi intende vaccinarsi contro il Covid-19. Prima di farsi somministrare la prima dose di Sputnik V, infatti, i cittadini russi dovranno evitare di consumare alcolici per almeno se giorni. Alexander Gintsburg, che dirige l'istituto di ricerca statale Gamaleya che ha sviluppato lo Sputnik V, ha inoltre raccomandato di non consumare bevande alcoliche anche dopo tre giorni la vaccinazione.

''Si tratta solo di limitare ragionevolmente il consumo'' di alcolici ''fino a quando il corpo non avrà formato la sua risposta immunitaria all'infezione da coronavirus. Questo non vale solo per lo Sputnik V, ma anche per qualsiasi altro vaccino", ha detto Gintsburg citato dall'agenzia di stampa Interfax. "Si consiglia vivamente di astenersi dall'alcol per tre giorni dopo ogni iniezione", ha aggiunto Gintsburg.

Il consumo eccessivo di alcol mette in difficoltà il sistema immunitario, riducendo l'efficacia dello Sputnik V "o addirittura rendendolo privo di significato", ha sottolineato.