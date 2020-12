Covid Spagna, calano i contagi: 9.773 casi da lunedì

(Afp)

Calano i contagi di coronavirus in Spagna, con un tasso di positività che scende a 193 casi per 100mila abitanti, il livello più basso da agosto. Secondo i dati del ministero della Sanità, da lunedì (martedì non sono stati diffusi dati) sono stati registrati 9.773 i nuovi casi, portando il totale dall'inizio della pandemia a poco più di 1,7 milioni.

I nuovi decessi sono stati 373, per un totale di 47.019. Nonostante il calo dei contagi, le autorità sanitarie continuano a invitare gli spagnoli a limitare spostamenti e contatti durante le festività natalizie.