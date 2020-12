Prima donna vaccinata in Gb, ora spopola la maglia col pinguino

(Fotogramma)

Vendite triplicate e sold out a un passo per la maglietta di un'organizzazione di beneficenza, la University Hospitals Coventry & Warwickshire Charity (Uhcw), indossata ieri dalla signora Margaret Keenan mentre le iniettavano il vaccino contro il Covid, il primo somministrato in Gran Bretagna.

Le immagini della Keenan, seduta su una poltrona con indosso la maglia con il logo della charity (un pinguino sotto la neve con la scritta 'Merry Christmas'), sono state trasmesse in diretta in tv e online e hanno fatto il giro del mondo.

La notizia è balzata in cima ai trending topic di Twitter e molti utenti - come evidenzia la 'Bbc' - sono rimasti entusiasti della maglietta della 90enne, facendo schizzare le vendite in poche ore. "Siamo solo una piccola charity, ma abbiamo visto triplicare le vendite della maglietta e abbiamo dovuto dare fondo alle scorte in magazzino", ha commentato Jo O'Sullivan, direttore della Uhcw.