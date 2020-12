Vaccino Covid, in Russia al via 'trial' anche con EpiVacCorona

(Fotogramma/Ipa)

Ha preso il via la sperimentazione, su base volontaria, sulle prime 3mila persone, del secondo vaccino prodotto in Russia: si tratta dell'EpiVacCorona sviluppato dal Centro di ricerche di virologia dopo Sputnik. Già mille persone hanno ricevuto la prima dose nella fase successiva alla registrazione e dopo che il ritrovato ha ottenuto, lo scorso 16 novembre, il via libera ai 'trial' del ministero della Sanità. Lo ha reso noto la direttrice del Servizio federale per la protezione dei consumatori, Anna Popova, precisando che nessuno di loro ha manifestato reazioni anomale.