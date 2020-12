Coronavirus Francia, 13.750 nuovi contagi

(Afp)

Sono 13.750 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, secondo le quali si contano altri 292 decessi, avvenuti in ospedale rispetto a ieri, per un totale di 56.940 dall'inizio dell'epidemia. Per la prima volta dal 27 ottobre, inoltre, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto quota tremila. Per la precisione sono 2.959 i posti letto occupati, 82 in meno di ieri.