Covid Usa, ok a test 'fai da te' senza prescrizione

(Afp)

La Food and Drug Administration (Fda) americana ha approvato il 'Pixel Covid-19 Test Home Collection Kit' della società statunitense LabCorp. Si tratta di un test 'fai da te' per la diagnosi dell'infezione da Sars-CoV-2, utilizzabile senza prescrizione medica dalle persone over 18. Il prodotto, "autorizzato come primo sistema di test Covid-19 direttamente rivolto al consumatore - spiega l'ente regolatorio Usa - permette di raccogliere autonomamente a domicilio un campione biologico attraverso tampone nasale e di inviarlo a LabCorp per l'analisi. I risultati positivi o non validi verranno forniti all'utente telefonicamente da un operatore sanitario, mentre quelli negativi saranno comunicati via email o portale web".

Il kit può essere acquistato online o in negozi senza prescrizione medica, sottolinea la Fda. L'obiettivo è permettere a chi lo utilizza di accedere a informazioni sul proprio stato di esposizione al nuovo coronavirus, così da decidere un eventuale autoisolamento (quarantena) o valutare con il medico gli interventi sanitari più appropriati.

"Questo è il primo kit per i consumatori che possono raccogliere autonomamente a casa un campione nasale per la diagnosi di Covid-19 e che non richiede alcuna prescrizione", ha affermato Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda. "Mentre molti kit per uso domiciliare già possano essere prescritti con un semplice questionario online, il nuovo sistema elimina questo passaggio - ha precisato - consentendo a chiunque di raccogliere il proprio campione e di inviarlo al laboratorio per l'analisi".