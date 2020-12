Elezioni Usa, Trump: "Biden presidente illegittimo, Corte Suprema ci salvi"

(Afp)

Donald Trump per l'ennesima volta si scaglia contro Joe Biden, ''presidente illegittimo'', e invoca l'intervento della Corte Suprema per ribaltare i risultati delle elezioni Usa 2020. Il presidente, in una raffica di messaggi come al solito segnalati da Twitter, afferma che "la Corte Suprema ha la possibilità di salvare il nostro paese dal più grande abuso elettorale nella storia degli Stati Uniti: il 78% delle persone pensa (sa!) che le elezioni sono state truccate". "Come si può assegnare un'elezione a qualcuno che ha perso per centinaia di migliaia di voti in ciascuno degli Stati chiave? Come può essere governato un paese da un presidente illegittimo?'', si chiede Trump.

Nel mirino del presidente finisce un altro bersaglio 'tradizionale', il governatore della Georgia. Il repubblica Brian Kemp, per Trump, è colpevole di non intervenire per ulteriori controlli sulla regolarità dei voti postali espressi nello stato. "Come può il governatore Kemp consentire la certificazione dei voti senza verificare le firme e nonostante i video recenti", che secondo il presidente documenterebbero azioni irregolari. "I suoi numeri nei sondaggi sono andati a picco. E' finito come governatore". Quindi, spazio alle dichiarazioni di anchorman e emittenti televisive vicine a The Donald. Trump rilancia le parole di Sean Hannity, volto di Fox News gradito alla Casa Bianca: "Donald Trump ha vinto nettamente e gli hanno rubato la vittoria".

Nella serata di ieri, il presidente ha diffuso la notizia secondo cui "Almeno 17 Stati si sono uniti al Texas nello straordinario caso contro la più grande frode elettorale nella storia degli Stati Uniti. Grazie!". Anche in questo caso è arrivata la segnalazione di Twitter per informazioni non affidabili.

Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, nei giorni scorsi ha annunciato di aver intentato causa contro quattro Stati - Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - presso la Corte Suprema degli Stati Uniti in relazione ai presunti brogli commessi durante le elezioni. Paxton ha sostenuto nel suo esposto che "le modifiche alle procedure elettorali in questi Stati, legate al Covid, hanno violato la legge federale" e per questo ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare i voti del collegio elettorale in questi quattro Stati, rinviando così la nomina ufficiale alla presidenza di Biden prevista il 14 dicembre.