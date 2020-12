Vaccino Covid russo, stop alcol dopo iniezione?

Foto Ipa/Fotogramma

Niente alcol per tre giorni dopo avere assunto il vaccino anti Covid russo. La possibile conferma alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi arriva direttamente da un post su Twitter dell'account Sputnik V.

Il profilo non ha la spunta della verifica ma ha il link al sito ufficiale del vaccino e nella descrizione si legge: "Il primo vaccino registrato contro il Covid-19". Il post in questione è una risposta a un tweet nel quale viene rilanciata una notizia del New York Post secondo cui la Russia avrebbe avvertito i cittadini di non bere alcol per due mesi dopo avere effettuato il vaccino contro il Covid-19.

"La raccomandazione è di astenersi per tre giorni dopo ogni iniezione", precisa Sputnik V, che invita quindi l'autrice del post a seguire tale profilo su Twitter per ogni informazione sul vaccino.