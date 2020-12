Vaccino Moderna, al via test su adolescenti Usa

(Fotogramma)

E' partita la sperimentazione del vaccino anti-Covid dell'azienda americana Moderna sugli adolescenti, con le prime inoculazioni del siero mRna-1273. Lo rende noto la stessa società farmaceutica, precisando che la fase 2/3 dello studio coinvolgerà circa 3.000 partecipanti sani negli Stati Uniti, di età compresa tra i 12 e i 18 anni non compiuti.

Lo studio - ricorda ancora Moderna - è condotto in collaborazione con la Biomedical advanced research and development Authority (Barda) e intende valutare la potenziale sicurezza e immunogenicità dell'mRna-1273 in questa importante popolazione più giovane.

"Siamo lieti di iniziare negli Stati Uniti questo studio di fase 2/3 dell'mRna-1273 con adolescenti sani. Il nostro obiettivo è ottenere per la primavera del 2021 dei dati che supportino l'uso" del vaccino "negli adolescenti in vista dell'anno scolastico del 2021", ha dichiarato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna. "Speriamo di riuscire a fornire un vaccino sicuro che garantisca la protezione degli adolescenti per un loro ritorno a scuola in condizioni normali", ha concluso.