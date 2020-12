Coronavirus, in Sudcorea record di casi da febbraio

(Foto Afp)

Cresce il contagio di coronavirus in Corea del Sud, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un record dei casi confermati giornalmente in oltre nove mesi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, segnalando oltre 689 casi confermati di Covid-19 in un giorno e aggiornando a 40.786 il totale dei contagi.

Si tratta del numero più alto dal 29 febbraio, quando furono 909 i positivi registrati dalle autorità. Inoltre è il terzo giorno consecutivo che si segnalano più di 606 contagi confermati. E' dall'8 novembre, da 34 giorni, che il contagio sta aumentando, in particolare per due focolai registrati a Seul e nella provincia di Gyeonggi, oltre che per casi importati dall'estero.