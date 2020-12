Covid Germania, lockdown esteso: verso nuove restrizioni

Foto Afp

Le misure in atto in Germania per contenere la diffusione del coronavirus verranno prorogate oltre gennaio. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier dopo che nel Paese si è registrato un record di 598 morti per complicanze legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. ''Il lockdown per il Covid-19 verrà esteso'', ha dichiarato Altmaier, spiegando che i nuovi picchi di contagi e di morti riconducibili all'infezione potrebbero richiedere ''misure più rigide e prolungate''.

Domenica è prevista una nuova riunione tra il governo di Berlino e i leader federali per discutere delle misure in atto ed eventualmente adottarne altre.

Covid Germania, quasi 30mila casi in 24 ore