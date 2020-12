Covid Germania, 5,7 milioni di ultraottantenni in primo gruppo per vaccino

(Afp)

Sono 5,7 milioni gli ultraottantenni in Germania che rientrerebbero nel gruppo prioritario all'avvio della campagna di vaccinazione. Lo ha reso noto l'Ufficio federale di Statistica del paese.

Nel secondo gruppo rientrerebbero le persone tra i 75 e gli 80 anni, circa 3,9 milioni di persone. Altri 3,7 milioni di persone di età compresa tra i 70 ed i 75 anni entrerebbero a far parte del terzo gruppo. Il 29% della popolazione ha dai 60 anni in su e rientrerebbe nelle cinque categorie identificate come prioritarie.