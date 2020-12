Covid Pfizer Usa, commissario Fda: "Ok imminente"

(Afp)

Dopo l'esito positivo della riunione del comitato consultivo sul vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech, "la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha informato" le due aziende "che lavorerà rapidamente per il rilascio di un'autorizzazione all'uso di emergenza". Lo sottolineano il commissario della Food and Drug Administration, Stephen M. Hahn, e il direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica (Cber), Peter Marks. L'agenzia ha anche informato i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e l'operazione Warp Speed, in modo che possano attuare i piani per la distribuzione "tempestiva" del vaccino.