Merkel: "Vaccino covid in contemporanea in tutta Ue"

(Afp)

"I vaccini" contro Covid-19 "dovranno arrivare nello stesso momento" in tutti i Paesi Ue. "Non so" se poi le vaccinazioni verranno fatte "esattamente alla stessa ora", ma "l'obiettivo è avere accesso ai vaccini nello stesso momento" in tutti gli Stati dell'Ue. Lo dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Ue, rispondendo ad una domanda in videoconferenza stampa a Bruxelles.