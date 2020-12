Trump a Fda: "Basta giochetti coi vaccini, voglio salvare il mondo"

(Afp)

"Tirate fuori quei dannati vaccini ora. Smettetela di fare giochetti e cominciate a salvare vite. Voglio evitare che il mondo si uccida da solo!". Donald Trump non usa mezze misure per rivolgersi alla Food and Drug Administration sollecitando un rapido via libera al vaccino Pfizer. Ieri un panel esterno di consiglieri ha riconosciuto la sicurezza e l’efficacia del vaccino per l’utilizzo in soggetti a partire dai 16 anni. La FDA non è tenuta ad agire secondo il parere degli esperti ma con ogni probabilità seguirà le indicazioni del panel.

Trump, quindi, va in pressing chiedendo tempi rapidi e decisioni veloci alla FDA, "una grande, vecchia, lenta tartaruga. Tirate fuori i dannati vaccini subito", dice Trump rivolgendosi in particolare a Stephen Hahn, numero 1 dell'agenzia. "Voglio evitare che il mondo si uccida da solo", scrive il presidente, rivendicando un ruolo di primo piano nel contrasto della pandemia e ricordando quello che a suo dire è stato il flop della coppia Obama-Biden nella gestione dell'influenza suina. "Il tentativo di ottenere un vaccino dall'amministrazione Obama, con Joe Biden al comando, è stato un completo e totale disastro. Ora vogliono subentrare e appropriarsi di uno dei 'più grandi e veloci miracoli medici nella storia moderna'. Non credo proprio!".