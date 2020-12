Clima, Biden: "Usa torneranno subito agli accordi di Parigi"

(Afp)

"Gli Stati Uniti torneranno agli accordi di Parigi nel primo giorno della mia presidenza e io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader delle maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla presidenza". Così il presidente eletto Joe Biden in una dichiarazione in occasione dei cinque anni dalla firma degli accordi di Parigi dai quali Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti.

Ricordando come la "leadership Usa sia stata essenziale per negoziare a Parigi e arrivare agli accordi", Biden ha detto che "l'amministrazione Biden-Harris aumenterà l'ambizione dei nostri obiettivi interni climatici mettendo il Paese sul cammino per arrivare a zero emissioni non più tardi del 2050".

"Nel celebrare l'anniversario sono grato ai leader che nel mondo e nel nostro Paese, a tutti i livelli, sono rimasti fermi nell'impegno degli obiettivi assunti cinque anni fa - ha concluso - e sotto l'amministrazione Biden-Harris l'America tornerà a lavorare con i nostri partner nel mondo per assicurare che noi realizziamo quegli obiettivi per il bene delle nostre famiglie e delle generazioni future".