Covid, media Usa su morti Italia: "Bilancio sconcertante"

(Foto Afp)

Lo "sconcertante bilancio" delle vittime del coronavirus in Italia "impone delle domande scomode". Lo afferma l'americana Abc News, in un ampio servizio dedicato alla gestione della pandemia nel nostro Paese. "L'Italia potrebbe presto reclamare un record che nessuno vuole, il maggior numero di morti da coronavirus in Europa, dopo che il sistema sanitario ancora una volta non è riuscito a proteggere gli anziani e le autorità di governo hanno tardato nell'imporre nuove restrizioni", afferma l'emittente Usa, non tenendo conto che, secondo i dati internazionali, l'Italia ha già superato, di poche unità, il bilancio delle vittime della Gran Bretagna.

"Non doveva accadere - prosegue il servizio - L'Italia è stata il primo Paese occidentale ad essere travolto dal Covid-19 e, dopo aver sofferto un'impennata di decessi in primavera, aveva portato l'infezione sotto controllo".

"L'Italia aveva quindi il vantaggio del tempo e dell'esperienza nella ripresa autunnale, perché era dietro a Spagna, Francia e Germania nella registrazione di nuovi focolai di infezione. Eppure, il virus si è diffuso in fretta e ampiamente, e l'Italia ha contato quasi 29mila morti dal 1 settembre".