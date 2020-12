Covid Usa, Fda autorizza vaccino Pfizer-BioNTech

Afp

La Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione per l'uso di emergenza al primo vaccino contro il Coronavirus, che permetterà a Pfizer-BioNTech di distribuirlo negli Stati Uniti. "L'autorizzazione è una pietra miliare nella battaglia contro questa devastante pandemia che ha colpito così tante famiglie negli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha dichiarato il capo della Fda Stephen M. Hahn.

Hahn ha poi sottolineato come l'autorizzazione sia arrivata dopo "un processo aperto e trasparente di revisione che ha coinvolto i pareri di esperti scientifici indipendenti ed esperti di salute pubblica e un'attenta valutazione da parte degli scienziati della Fda per garantire che il vaccino rispetti i rigorosi standard scientifici dell'agenzia di sicurezza, efficacia e qualità necessari ad avere l'autorizzazione di emergenza". "Il lavoro senza sosta per sviluppare un nuovo vaccino per prevenire questa nuova, grave e potenzialmente mortale malattia in tempi accelerati è una testimonianza del valore dell'innovazione scientifica e della collaborazione globale tra settore pubblico e privato", ha concluso poi il capo dell'agenzia americana per l'autorizzazione dei farmaci.

L'annuncio della autorizzazione era atteso dopo il parere positivo della commissione consultiva di esperti. Secondo quanto rivela il Washington Post, ieri sera il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, aveva contattato Hahn dicendogli di autorizzare il vaccino entro la fine della giornata o dimettersi. Poche ore prima, Donald Trump aveva attaccato su Twitter la Fda, descritta come "una vecchia, grande, tartaruga lenta". "Hanh autorizzi i vaccini 'ORA', è tempo di smettere di giocare e salvare vite!!!", aveva aggiunto.

"Oggi la nostra nazione ha ottenuto un miracolo medico. Abbiamo ottenuto un vaccino sicuro ed efficace in appena nove mesi. Questo è uno dei più grandi risultati scientifici della storia, salverà milioni di vite e presto metterà per sempre fine alla pandemia", ha poi commentato Trump salutando l'approvazione in un video postato su Twitter. "A nome degli americani, vorrei ringraziare tutti i brillanti scienziati, tecnici, dottori e lavoratori che hanno reso tutto questo possibile", ha aggiunto il presidente americano che ha poi rivendicato il ruolo svolto da lui e dalla sua amministrazione. "Attraverso l'operazione Warp Speed la mia amministrazione ha garantito un totale di 14 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo e la produzione" del vaccino che, ha assicurato, sarà "gratuito per tutti gli americani".