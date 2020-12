Killer dello Zodiaco, dopo 51 anni decifrato un altro messaggio

(Xinhua)

Ci sono voluti 51 anni e un team di esperti di tre Paesi per svelare il contenuto del messaggio cifrato lasciato all'epoca dall'ancora sconosciuto 'Killer dello Zodiaco', che seminò il terrore nel nord della California, tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 del secolo scorso. "Spero vi stiate divertendo molto nel tentare di prendermi - si legge nel messaggio inviato nel novembre del 1969 al San Francisco Chronicle - ma non ho paura della camera a gas perché mi manderà prima in paradiso, perché adesso ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me”.

A svelarne il contenuto è stato l'informatico statunitense David Oranchak, che in un video pubblicato su YouTube ha spiegato di avere lavorato alla decrittazione del 340 caratteri che compongono il messaggio insieme al matematico australiano Sam Blake e al tecnico informatico belga Jarl Van Eycke. La notizia è stata confermata dall'Fbi, che ha però ammesso che la comprensione del messaggio non è tuttavia di grande aiuto agli investigatori che da mezzo secolo sono a caccia dell'assassino.

“Il Killer dello Zodiaco ha terrorizzato diverse comunità nel nord della California e anche se sono trascorsi decenni continuiamo a cercare giustizia per le vittime di quei crimini brutali", ha dichiarato la portavoce dell'Fbi, Cameron Polan, in una nota inviata al San Francisco Chronicle, lo stesso quotidiano che ricevette il messaggio del killer, 51 anni fa. Polan ha aggiunto che l'indagine, di cui è responsabile la divisione dell'Fbi di San Francisco, è ancora aperta e per questo, oltre che per "rispetto delle vittime e delle loro famiglie", il Bureau al momento "non rilascerà ulteriori commenti".

Quello appena decifrato è il secondo messaggio in codice il cui contenuto viene svelato. Il primo venne risolto velocemente da una coppia dell'epoca. Così come quello di oggi, il messaggio di allora aveva per lo più lo scopo di spaventare e provocare. Il contenuto rivelava ben poco dell'identità dell'assassino, limitandosi alle 'ragioni' dei suoi delitti: "Mi piace uccidere, perché è tanto divertente".

Ufficialmente, il Killer dello Zodiaco è collegato a cinque omicidi compiuti nella Bay Area tra il 1968 e il 1969. Altre due vittime riuscirono a sfuggire all'assassino, che all'epoca rivendicò l'uccisione di 37 persone. Il killer, del quale si è pensato si trattasse di un uomo bianco, cominciò nel 1969 a contattare i giornali e a telefonare alla polizia, identificandosi come "Zodiaco". La vicenda è stata raccontata anche in 'Zodiac', film di grande successo, diretto nel 2007 da David Fincher.

Spesso, in evidente ricerca di pubblicità per i suoi crimini, minacciava i giornali di uccidere altre persone, se non avessero pubblicato i suoi messaggi cifrati. In tutto, vi furono quattro messaggi cifrati. In uno di questi, ancora irrisolto, potrebbe essere contenuta l'identità di Zodiaco, secondo quanto disse all'epoca lo stesso killer. Dopo oltre mezzo secolo, il mistero rimane.