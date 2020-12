New York, auto investe manifestanti Black lives matter: feriti

Un auto avrebbe investito a New York alcuni manifestanti del movimento Black Lives Matter durante una protesta. A riferire dell'incidente è il 'New York Post' sul proprio sito internet. Secondo il giornale ci sarebbero almeno sei persone ferite. L'autista, una donna, sarebbe stata fermata dalla polizia. L'incidente sarebbe avvenuto all'incrocio tra la 39th Street e la Third Avenue subito dopo le 16, ora locale, dove si erano radunati i manifestanti, hanno riferito i poliziotti.

Il gruppo Black Lives Matter stava marciando 'in solidarietà' con alcuni membri del movimento che sono attualmente detenuti in una prigione della contea di Bergen e che sono attualmente in sciopero della fame.