Trump: "Primi vaccini in Usa entro 24 ore, pandemia finirà qui"

(Afp)

"I primi vaccini saranno somministrati in meno di 24 ore. I governatori decideranno dove andranno e chi li avrà prima. Vogliamo che gli anziani e personale sanitario siano i primi della fila. Quando il virus cinese ci ha invaso, ho promesso che avremmo prodotto il vaccino prima della fine dell’anno. La pandemia è iniziata in Cina, la facciamo finire qui in America". Donald Trump, in un video pubblicato su Twitter, si esprime così dopo il via libera della Food and Drug Administration al vaccino Pfizer contro il coronavirus.

“Oggi la nostra nazione ha ottenuto un miracolo medico. Abbiamo ottenuto un vaccino sicuro ed efficace in appena nove mesi. Questo è uno dei più grandi risultati scientifici della storia, salverà milioni di vite e presto metterà per sempre fine alla pandemia", dice il presidente.

"A nome degli americani, vorrei ringraziare tutti i brillanti scienziati, tecnici, dottori e lavoratori che hanno reso tutto questo possibile", aggiunge rivendicando il ruolo svolto da lui e dalla sua amministrazione. "Attraverso l'operazione Warp Speed la mia amministrazione ha garantito un totale di 14 miliardi di dollari per accelerare lo sviluppo e la produzione" del vaccino che, ha assicurato, sarà "gratuito per tutti gli americani".