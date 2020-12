Coronavirus, record di contagi in Corea del Sud

(Afp)

La Corea del Sud ha superato per la prima volta i 1.000 casi giornalieri di coronavirus registrando 1.002 contagi locali e 28 casi importati, il che ha portato il governo a prendere in considerazione nuove misure restrittive. Il primo ministro Chung Sye Kyun ha annunciato che il governo rafforzerà le misure se non riuscirà a contenere la pandemia. Le attuali restrizioni includono la limitazione delle riunioni a 10 persone e l'obbligo di fornire istruzione a distanza. Le autorità sanitarie hanno anche segnalato due morti nelle ultime 24 ore, mentre il numero di persone gravemente ammalate ha raggiunto 179. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, la Corea del Sud ha registrato finora 42.766 infezioni nella pandemia e 580 morti.