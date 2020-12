Regeni, l'ambasciatore Masset replica ad Augias

(Fotogramma/Ipa)

"Ho grande rispetto per Corrado Augias". Lo ha scritto in un tweet l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, in risposta al giornalista, che in un editoriale pubblicato oggi su Repubblica, ha annunciato che restituirà la Legion d'Onore concessagli dalla Francia in memoria di Giulio Regeni, in polemica per il riconoscimento concesso da Emmanuel Macron al presidente egiziano. "La Francia è in prima linea per i diritti umani e non fa compromessi. Più casi sono stati discussi durante la visita del presidente Al-Sisi a Parigi, nel modo più adeguato per più efficacia".