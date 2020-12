Trump: "Usa come Terzo Mondo, rischio presidente illegittimo"

(Afp)

Gli Stati Uniti rischiano di "avere un presidente illegittimo" a causa dei brogli alle elezioni di un mese fa. Alla vigilia della riunione del Collegio elettorale che ratificherà la vittoria di Joe Biden, Donald Trump non molla e rilancia, affermando che la sua battaglia per contestare l'esito del voto "continuerà, non è finita". "Quello che è successo a questo Paese è una cosa da Terzo Mondo", ha denunciato Trump in un'intervista a Fox News. E, alla domanda se parteciperà alla cerimonia di insediamento di Biden il 20 gennaio, ha risposto: "Non ne voglio parlare".