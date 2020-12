Covid Svizzera, 10.726 contagi e 193 morti

(Afp)

In Svizzera, nelle ultime 72 ore, si sono registrati 10.726 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre del weekend pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp). Sono stati segnalati 193 nuovi decessi, mentre 445 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.775 test, indica l'Ufsp. Il tasso di positività è del 14,16%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 56.382. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 652,21.

Significativo per leggere il trend della malattia, il confronto su base settimanale che da qualche giorno a questa parte mostra, dopo la diminuzione vissuta in novembre, un rimbalzo dei casi, dovuto però anche all'aumento dei tamponi eseguiti. Il dato dei contagi è infatti più alto di lunedì scorso, quando erano stati 9.809, mentre la percentuale di test positivi è inferiore se paragonata al 16,33% di sette giorni fa.

Dall'inizio della pandemia, 384.557 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su 3.095.612 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 5.589 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 15.584. Vi sono attualmente 28.722 persone in isolamento e 32.153 entrate in contatto con loro sono in quarantena. A queste se ne aggiungono 207 di ritorno da un Paese a rischio e a loro volta poste in quarantena.

In Ticino, ma in 24 ore, si sono registrati 174 nuovi casi per un totale di 19.174, indicano le autorità aggiornando la situazione. Il bilancio delle vittime sale a 652 (+8).

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus parla di 56 infezioni da ieri (6457 totali). Non si registrano ulteriori morti: i decessi da febbraio rimangono 114.