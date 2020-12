Elezioni Usa, ancora un ricorso respinto per Trump

Afp

La Corte Suprema del Wisconsin ha respinto ancora una volta un ricorso del presidente Donald Trump teso a rovesciare i risultati elettorali nello Stato non ammettendo i voti nei distretti, fortemente democratici, di Dane e Milwaukee Counties. Con una decisione presa a maggioranza la Corte ha affermato che la campagna di Trump non ha dimostrato che gli oltre 220mila voti siano stati espressi in modo illegale, come afferma chiedendo che vengano invalidati.

E' la terza volta solo nel mese di dicembre che la Corte Suprema del Wisconsin si esprime contro un ricorso di Trump. E la sentenza di oggi è arrivata poco prima della riunione dei 10 grandi elettori dello Stato per ratificare la vittoria di Joe Biden con un margine di 20mila voti.